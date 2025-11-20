Blue Apu Cijena danas

Trenutačna cijena Blue Apu ($BAPU) danas je $ 0.00000635, s promjenom od 0.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $BAPU u USD je $ 0.00000635 po $BAPU.

Blue Apu trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,875.33, s količinom u optjecaju od 924.64M $BAPU. Tijekom posljednja 24 sata, $BAPU trgovao je između $ 0.00000632 (niska) i $ 0.00000634 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00019161, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000632.

U kratkoročnim performansama, $BAPU se kretao +0.29% u posljednjem satu i -24.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Blue Apu ($BAPU)

Tržišna kapitalizacija $ 5.88K$ 5.88K $ 5.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.88K$ 5.88K $ 5.88K Količina u optjecaju 924.64M 924.64M 924.64M Ukupna količina 924,639,604.9516463 924,639,604.9516463 924,639,604.9516463

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blue Apu je $ 5.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BAPU je 924.64M, s ukupnom količinom od 924639604.9516463. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.88K.