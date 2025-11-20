BLOXWAP Cijena danas

Trenutačna cijena BLOXWAP (BLOXWAP) danas je $ 0.00059327, s promjenom od 17.91% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BLOXWAP u USD je $ 0.00059327 po BLOXWAP.

BLOXWAP trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 593,235, s količinom u optjecaju od 999.94M BLOXWAP. Tijekom posljednja 24 sata, BLOXWAP trgovao je između $ 0.00052056 (niska) i $ 0.00072272 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00230684, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00033361.

U kratkoročnim performansama, BLOXWAP se kretao -1.37% u posljednjem satu i -50.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BLOXWAP (BLOXWAP)

