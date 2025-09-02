bloXmove (BLXM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00224302 $ 0.00224302 $ 0.00224302 24-satna najniža cijena $ 0.00226893 $ 0.00226893 $ 0.00226893 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00224302$ 0.00224302 $ 0.00224302 24-satna najviša cijena $ 0.00226893$ 0.00226893 $ 0.00226893 Najviša cijena ikada $ 13.37$ 13.37 $ 13.37 Najniža cijena $ 0.00224302$ 0.00224302 $ 0.00224302 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.33% Promjena cijene (7D) -48.57% Promjena cijene (7D) -48.57%

bloXmove (BLXM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00226805. Tijekom protekla 24 sata, BLXMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00224302 i najviše cijene $ 0.00226893, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLXM je $ 13.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00224302.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLXM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.33% u posljednjih 24 sata i -48.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu bloXmove (BLXM)

Tržišna kapitalizacija $ 38.29K$ 38.29K $ 38.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 113.40K$ 113.40K $ 113.40K Količina u optjecaju 16.88M 16.88M 16.88M Ukupna količina 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija bloXmove je $ 38.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLXM je 16.88M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 113.40K.