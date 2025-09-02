Više o BLXM

bloXmove Cijena (BLXM)

1 BLXM u USD cijena uživo:

$0.00226805
$0.00226805
+0.30%1D
Grafikon aktualnih cijena bloXmove (BLXM)
bloXmove (BLXM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00224302
24-satna najniža cijena
$ 0.00226893
24-satna najviša cijena

$ 0.00224302
$ 0.00226893
$ 13.37
$ 0.00224302
--

+0.33%

-48.57%

-48.57%

bloXmove (BLXM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00226805. Tijekom protekla 24 sata, BLXMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00224302 i najviše cijene $ 0.00226893, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLXM je $ 13.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00224302.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLXM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.33% u posljednjih 24 sata i -48.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu bloXmove (BLXM)

$ 38.29K
--
$ 113.40K
16.88M
50,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija bloXmove je $ 38.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLXM je 16.88M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 113.40K.

bloXmove (BLXM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz bloXmove u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz bloXmove u USD iznosila je $ -0.0002880663.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz bloXmove u USD iznosila je $ -0.0012337833.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz bloXmove u USD iznosila je $ -0.005693903030625064.

Razdoblje Promjena (USD) Promjena (%)
Danas $ 0 +0.33%
30 dana $ -0.0002880663 -12.70%
60 dana $ -0.0012337833 -54.39%
90 dana $ -0.005693903030625064 -71.51%

Što je bloXmove (BLXM)

bloXmove is on a mission to bring decentralized technologies to Power & Mobility. Our Mobility Blockchain Platform operates at the junction of the two sectors to connect electric mobility to the power grid and achieve net-zero carbon-neutral mobility as a service (MaaS)

Resurs bloXmove (BLXM)

bloXmove Predviđanje cijene (USD)

Koliko će bloXmove (BLXM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših bloXmove (BLXM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za bloXmove.

BLXM u lokalnim valutama

bloXmove (BLXM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike bloXmove (BLXM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BLXM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o bloXmove (BLXM)

Koliko bloXmove (BLXM) vrijedi danas?
Cijena BLXM uživo u USD je 0.00226805 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BLXM u USD?
Trenutačna cijena BLXM u USD je $ 0.00226805. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija bloXmove?
Tržišna kapitalizacija za BLXM je $ 38.29K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BLXM?
Količina u optjecaju za BLXM je 16.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BLXM?
BLXM je postigao ATH cijenu od 13.37 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BLXM?
BLXM je vidio ATL cijenu od 0.00224302 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BLXM?
24-satni obujam trgovanja za BLXM je -- USD.
Hoće li BLXM još narasti ove godine?
BLXM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BLXM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
