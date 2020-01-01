BLOX (BLOX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BLOX (BLOX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BLOX (BLOX) Informacije Blox is an advanced desktop trading platform revolutionizing DeFi and meme coin trading. With superior transaction speeds outperforming competitors like bloxroute, block native, and standard alchemy nodes 81.87% of the time, Blox redefines cryptocurrency trading efficiency. Generative Wallets and Multi-Transaction Bundling: Enhances security and efficiency, enabling complex strategies. BloxAi: Blox AI excels in pinpointing market opportunities that hold the potential for significant returns. Users need only to fund it with ETH and enable Autobuy for BloxAi to actively scan the market and execute strategic buy transactions. The next iteration of BloxAi promises even more streamlined trading experiences, further enhancing its utility. Enhanced Transaction Capabilities: Includes Stealth Orders, Priority MEV Bribery, Smart Gas Bidding, Private Transactions, and Multi-Transaction Bundling for speed and efficiency. In-House Generated Wallets: Boosts transaction speed and security. Blox's revenue streams encompass Blox Premium subscriptions, transaction fees, $Blox v3 liquidity fees, platform advertising, and project partnerships. These diverse sources ensure financial stability and growth potential. Blox stands out as a comprehensive ecosystem for modern traders, offering a unique blend of speed, security, and intelligence. Its innovative features make it a key tool for navigating the DeFi and meme coin trading world. Službena web stranica: https://www.blox.pro/ Bijela knjiga: https://docs.blox.pro/ Kupi BLOX odmah!

BLOX (BLOX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BLOX (BLOX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 63.45K $ 63.45K $ 63.45K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 80.74M $ 80.74M $ 80.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 78.58K $ 78.58K $ 78.58K Povijesni maksimum: $ 0.153103 $ 0.153103 $ 0.153103 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00078584 $ 0.00078584 $ 0.00078584 Saznajte više o cijeni BLOX (BLOX)

BLOX (BLOX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BLOX (BLOX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLOX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLOX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLOX tokena, istražite BLOX cijenu tokena uživo!

