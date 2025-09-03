BLOX (BLOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.153103$ 0.153103 $ 0.153103 Najniža cijena $ 0.00048486$ 0.00048486 $ 0.00048486 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -10.11% Promjena cijene (7D) -10.11%

BLOX (BLOX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00082256. Tijekom protekla 24 sata, BLOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLOX je $ 0.153103, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00048486.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLOX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -10.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BLOX (BLOX)

Tržišna kapitalizacija $ 66.41K$ 66.41K $ 66.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 82.26K$ 82.26K $ 82.26K Količina u optjecaju 80.74M 80.74M 80.74M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BLOX je $ 66.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLOX je 80.74M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 82.26K.