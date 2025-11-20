blormmy Cijena danas

Trenutačna cijena blormmy (BLORMMY) danas je --, s promjenom od 0.96% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BLORMMY u USD je -- po BLORMMY.

blormmy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 110,588, s količinom u optjecaju od 999.67M BLORMMY. Tijekom posljednja 24 sata, BLORMMY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00304852, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BLORMMY se kretao -0.78% u posljednjem satu i -16.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu blormmy (BLORMMY)

