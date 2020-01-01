Bloop Furpal (BLOOP) Tokenomika

Bloop Furpal (BLOOP) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Bloop Furpal (BLOOP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Bloop Furpal (BLOOP) Informacije

Bloop Furpal isn’t just a token - it's a cosmic meme with the DNA of Matt Furie's iconic creations. Hand-drawn as part of his 1,000 Hedz, Bloop is here to break the internet and melt faces. Fueled by the power of Furie’s art and the unstoppable degen energy of crypto, we’re taking this thing beyond the moon. If you missed $PEPE, don’t sleep on Bloop - this is your chance to get in early and ride the next cultural wave. Only the most based and loyal will thrive!

Službena web stranica:
https://bloop.fun

Bloop Furpal (BLOOP) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bloop Furpal (BLOOP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 10.00K
Ukupna količina:
$ 999.33M
Količina u optjecaju:
$ 999.33M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 10.00K
Povijesni maksimum:
$ 0.01139617
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
Bloop Furpal (BLOOP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Bloop Furpal (BLOOP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BLOOP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BLOOP tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BLOOP tokena, istražite BLOOP cijenu tokena uživo!

BLOOP Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BLOOP? Naša BLOOP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

