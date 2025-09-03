Bloop Furpal (BLOOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01139617$ 0.01139617 $ 0.01139617 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Bloop Furpal (BLOOP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BLOOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLOOP je $ 0.01139617, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLOOP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bloop Furpal (BLOOP)

Tržišna kapitalizacija $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Količina u optjecaju 999.33M 999.33M 999.33M Ukupna količina 999,325,840.1134807 999,325,840.1134807 999,325,840.1134807

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bloop Furpal je $ 9.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLOOP je 999.33M, s ukupnom količinom od 999325840.1134807. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.09K.