Bloomsperg Terminal (SPERG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02691123$ 0.02691123 $ 0.02691123 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) -11.02% Promjena cijene (7D) -18.44% Promjena cijene (7D) -18.44%

Bloomsperg Terminal (SPERG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPERGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPERG je $ 0.02691123, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPERG se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -11.02% u posljednjih 24 sata i -18.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bloomsperg Terminal (SPERG)

Tržišna kapitalizacija $ 43.74K$ 43.74K $ 43.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.74K$ 43.74K $ 43.74K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bloomsperg Terminal je $ 43.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPERG je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.74K.