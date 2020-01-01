Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Informacije The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index (“BGCI”). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index’s overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Službena web stranica: https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x23418de10d422ad71c9d5713a2b8991a9c586443/overview Kupi BGCI odmah!

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 84.22K $ 84.22K $ 84.22K Ukupna količina: $ 23.99K $ 23.99K $ 23.99K Količina u optjecaju: $ 23.99K $ 23.99K $ 23.99K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 84.22K $ 84.22K $ 84.22K Povijesni maksimum: $ 3.94 $ 3.94 $ 3.94 Povijesni minimum: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 Trenutna cijena: $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 Saznajte više o cijeni Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BGCI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BGCI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BGCI tokena, istražite BGCI cijenu tokena uživo!

BGCI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BGCI? Naša BGCI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BGCI predviđanje cijene tokena odmah!

