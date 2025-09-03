Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.4 $ 3.4 $ 3.4 24-satna najniža cijena $ 3.54 $ 3.54 $ 3.54 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.4$ 3.4 $ 3.4 24-satna najviša cijena $ 3.54$ 3.54 $ 3.54 Najviša cijena ikada $ 3.94$ 3.94 $ 3.94 Najniža cijena $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) +0.48% Promjena cijene (7D) -1.85% Promjena cijene (7D) -1.85%

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) cijena u stvarnom vremenu je $3.47. Tijekom protekla 24 sata, BGCItrgovalo je između najniže cijene $ 3.4 i najviše cijene $ 3.54, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BGCI je $ 3.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.7.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BGCI se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +0.48% u posljednjih 24 sata i -1.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)

Tržišna kapitalizacija $ 83.34K$ 83.34K $ 83.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 83.34K$ 83.34K $ 83.34K Količina u optjecaju 23.99K 23.99K 23.99K Ukupna količina 23,986.0 23,986.0 23,986.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bloomberg Galaxy Crypto Index je $ 83.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BGCI je 23.99K, s ukupnom količinom od 23986.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 83.34K.