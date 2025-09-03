Više o BGCI

Bloomberg Galaxy Crypto Index Cijena (BGCI)

1 BGCI u USD cijena uživo:

$3.47
$3.47$3.47
+0.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)
Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 3.4
$ 3.4$ 3.4
24-satna najniža cijena
$ 3.54
$ 3.54$ 3.54
24-satna najviša cijena

$ 3.4
$ 3.4$ 3.4

$ 3.54
$ 3.54$ 3.54

$ 3.94
$ 3.94$ 3.94

$ 1.7
$ 1.7$ 1.7

+0.08%

+0.48%

-1.85%

-1.85%

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) cijena u stvarnom vremenu je $3.47. Tijekom protekla 24 sata, BGCItrgovalo je između najniže cijene $ 3.4 i najviše cijene $ 3.54, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BGCI je $ 3.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.7.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BGCI se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +0.48% u posljednjih 24 sata i -1.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)

$ 83.34K
$ 83.34K$ 83.34K

--
----

$ 83.34K
$ 83.34K$ 83.34K

23.99K
23.99K 23.99K

23,986.0
23,986.0 23,986.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bloomberg Galaxy Crypto Index je $ 83.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BGCI je 23.99K, s ukupnom količinom od 23986.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 83.34K.

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bloomberg Galaxy Crypto Index u USD iznosila je $ +0.01675608.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bloomberg Galaxy Crypto Index u USD iznosila je $ +0.3088046690.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bloomberg Galaxy Crypto Index u USD iznosila je $ +1.0874695460.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bloomberg Galaxy Crypto Index u USD iznosila je $ +0.6988900648469596.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.01675608+0.48%
30 dana$ +0.3088046690+8.90%
60 dana$ +1.0874695460+31.34%
90 dana$ +0.6988900648469596+25.22%

Što je Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)

The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index (“BGCI”). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index’s overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Resurs Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)

Službena web-stranica

Bloomberg Galaxy Crypto Index Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bloomberg Galaxy Crypto Index.

Provjerite Bloomberg Galaxy Crypto Index predviđanje cijene sada!

BGCI u lokalnim valutama

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BGCI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)

Koliko Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) vrijedi danas?
Cijena BGCI uživo u USD je 3.47 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BGCI u USD?
Trenutačna cijena BGCI u USD je $ 3.47. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bloomberg Galaxy Crypto Index?
Tržišna kapitalizacija za BGCI je $ 83.34K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BGCI?
Količina u optjecaju za BGCI je 23.99K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BGCI?
BGCI je postigao ATH cijenu od 3.94 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BGCI?
BGCI je vidio ATL cijenu od 1.7 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BGCI?
24-satni obujam trgovanja za BGCI je -- USD.
Hoće li BGCI još narasti ove godine?
BGCI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BGCI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
