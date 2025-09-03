Bloodline Chanting My Name (CHANT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00312964$ 0.00312964 $ 0.00312964 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.24% Promjena cijene (1D) +0.15% Promjena cijene (7D) +7.86% Promjena cijene (7D) +7.86%

Bloodline Chanting My Name (CHANT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHANTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHANT je $ 0.00312964, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHANT se promijenio za -1.24% u posljednjih sat vremena, +0.15% u posljednjih 24 sata i +7.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bloodline Chanting My Name (CHANT)

Tržišna kapitalizacija $ 53.25K$ 53.25K $ 53.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.25K$ 53.25K $ 53.25K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bloodline Chanting My Name je $ 53.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHANT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.25K.