Bloodline Chanting My Name Logotip

Bloodline Chanting My Name Cijena (CHANT)

Neuvršten

1 CHANT u USD cijena uživo:

--
----
+0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Bloodline Chanting My Name (CHANT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:54:19 (UTC+8)

Bloodline Chanting My Name (CHANT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00312964
$ 0.00312964$ 0.00312964

$ 0
$ 0$ 0

-1.24%

+0.15%

+7.86%

+7.86%

Bloodline Chanting My Name (CHANT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHANTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHANT je $ 0.00312964, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHANT se promijenio za -1.24% u posljednjih sat vremena, +0.15% u posljednjih 24 sata i +7.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bloodline Chanting My Name (CHANT)

$ 53.25K
$ 53.25K$ 53.25K

--
----

$ 53.25K
$ 53.25K$ 53.25K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bloodline Chanting My Name je $ 53.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHANT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.25K.

Bloodline Chanting My Name (CHANT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bloodline Chanting My Name u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bloodline Chanting My Name u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bloodline Chanting My Name u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bloodline Chanting My Name u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.15%
30 dana$ 0+42.54%
60 dana$ 0+21.41%
90 dana$ 0--

Što je Bloodline Chanting My Name (CHANT)

The phrase "Bloodline Chanting My Name" could be metaphorically interpreted as a celebration or acknowledgment of one's heritage, legacy, or the support from one's ancestors or community. In crypto culture, this can be a playful way to engage users by creating a sense of belonging or personal connection to the token. The narrative around $CHANT taps into feelings of motivation, legacy, and community, which can be more engaging than the technical aspects of many cryptocurrencies. This emotional or cultural connection can make it stand out in a crowded market.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Bloodline Chanting My Name (CHANT)

Službena web-stranica

Bloodline Chanting My Name Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bloodline Chanting My Name (CHANT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bloodline Chanting My Name (CHANT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bloodline Chanting My Name.

Provjerite Bloodline Chanting My Name predviđanje cijene sada!

CHANT u lokalnim valutama

Bloodline Chanting My Name (CHANT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bloodline Chanting My Name (CHANT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHANT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bloodline Chanting My Name (CHANT)

Koliko Bloodline Chanting My Name (CHANT) vrijedi danas?
Cijena CHANT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHANT u USD?
Trenutačna cijena CHANT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bloodline Chanting My Name?
Tržišna kapitalizacija za CHANT je $ 53.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHANT?
Količina u optjecaju za CHANT je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHANT?
CHANT je postigao ATH cijenu od 0.00312964 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHANT?
CHANT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHANT?
24-satni obujam trgovanja za CHANT je -- USD.
Hoće li CHANT još narasti ove godine?
CHANT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHANT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.