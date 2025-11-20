Blood Crystal Cijena danas

Trenutačna cijena Blood Crystal (BC) danas je $ 0.00249559, s promjenom od 7.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BC u USD je $ 0.00249559 po BC.

Blood Crystal trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,106,134, s količinom u optjecaju od 844.04M BC. Tijekom posljednja 24 sata, BC trgovao je između $ 0.00231028 (niska) i $ 0.00258801 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.092679, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00204083.

U kratkoročnim performansama, BC se kretao -2.85% u posljednjem satu i -17.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Blood Crystal (BC)

Tržišna kapitalizacija $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Količina u optjecaju 844.04M 844.04M 844.04M Ukupna količina 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

