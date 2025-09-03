Više o $BLOOD

BLOOD Logotip

BLOOD Cijena ($BLOOD)

Neuvršten

1 $BLOOD u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BLOOD ($BLOOD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:14:22 (UTC+8)

BLOOD ($BLOOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.45%

+6.45%

BLOOD ($BLOOD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $BLOODtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BLOOD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BLOOD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BLOOD ($BLOOD)

$ 10.45K
$ 10.45K$ 10.45K

--
----

$ 10.45K
$ 10.45K$ 10.45K

848.89B
848.89B 848.89B

848,888,888,888.0
848,888,888,888.0 848,888,888,888.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BLOOD je $ 10.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BLOOD je 848.89B, s ukupnom količinom od 848888888888.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.45K.

BLOOD ($BLOOD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BLOOD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BLOOD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BLOOD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BLOOD u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+14.05%
60 dana$ 0+12.13%
90 dana$ 0--

Što je BLOOD ($BLOOD)

BLOODcoin ($BLOOD) is a new meme coin built on the Solana blockchain, aiming to restore trust and integrity in the meme coin space. Addressing issues like rug pulls and abandoned projects, $BLOOD prioritizes transparency, community-driven development, and long-term value. Key features include zero allocation to founders or influencers, innovative staking and reward systems, and regular token burns to maintain scarcity. With a focus on organic growth and fair distribution, $BLOOD empowers its community through governance rights and exclusive access to real-world events. $BLOOD also incorporates unique philanthropic initiatives, rewarding blood donors with tokens purchased from the market, thereby promoting public health while creating consistent market demand. Built on principles of transparency, community-first initiatives, and continuous innovation, $BLOOD sets itself apart by fostering genuine community engagement and leveraging strategic partnerships without the pressure of traditional financial returns. Through its robust roadmap and commitment to organic growth, $BLOOD aims to redefine the meme coin landscape by creating a trusted and engaged community of holders.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

BLOOD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BLOOD ($BLOOD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BLOOD ($BLOOD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BLOOD.

Provjerite BLOOD predviđanje cijene sada!

$BLOOD u lokalnim valutama

BLOOD ($BLOOD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BLOOD ($BLOOD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $BLOOD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BLOOD ($BLOOD)

Koliko BLOOD ($BLOOD) vrijedi danas?
Cijena $BLOOD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $BLOOD u USD?
Trenutačna cijena $BLOOD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BLOOD?
Tržišna kapitalizacija za $BLOOD je $ 10.45K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $BLOOD?
Količina u optjecaju za $BLOOD je 848.89B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $BLOOD?
$BLOOD je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $BLOOD?
$BLOOD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $BLOOD?
24-satni obujam trgovanja za $BLOOD je -- USD.
Hoće li $BLOOD još narasti ove godine?
$BLOOD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $BLOOD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.