BLOOD ($BLOOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +6.45% Promjena cijene (7D) +6.45%

BLOOD ($BLOOD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $BLOODtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BLOOD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BLOOD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BLOOD ($BLOOD)

Tržišna kapitalizacija $ 10.45K$ 10.45K $ 10.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.45K$ 10.45K $ 10.45K Količina u optjecaju 848.89B 848.89B 848.89B Ukupna količina 848,888,888,888.0 848,888,888,888.0 848,888,888,888.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BLOOD je $ 10.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BLOOD je 848.89B, s ukupnom količinom od 848888888888.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.45K.