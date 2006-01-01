BlokPad (BPAD) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u BlokPad (BPAD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
BlokPad (BPAD) Informacije

BLOKPAD by BLOKTOPIA is a multi-chain launchpad with 2 distinct arms. BLOKPAD VIP which incubates, nurtures and launches early stage crypto projects with the extensive knowledge and network gained from our own launch of BLOKTOPIA. The second is BLOKPAD ESSENTIAL which solely acts as a traditional launchpad for crypto projects.

$BPAD is the native token of BLOKPAD ESSENTIAL used to gain allocations in launching projects, whereas $BLOK is the native tokens used on BLOKPAD VIP.

When either $BPAD or $BLOK is used to stake to gain entires and allocations on the projects launching on BLOKPAD $BPAD will be given as staking rewards in both BLOKPAD VIP and BLOKPAD ESSENTIAL.

https://bloklaunchpad.com/

BlokPad (BPAD) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BlokPad (BPAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 7.50B
$ 7.50B$ 7.50B
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M
Povijesni maksimum:
$ 0.03276536
$ 0.03276536$ 0.03276536
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00027875
$ 0.00027875$ 0.00027875

BlokPad (BPAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike BlokPad (BPAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BPAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BPAD tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BPAD tokena, istražite BPAD cijenu tokena uživo!

BPAD Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BPAD? Naša BPAD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

