BlokPad (BPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03276536$ 0.03276536 $ 0.03276536 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.14% Promjena cijene (1D) -0.86% Promjena cijene (7D) -2.93% Promjena cijene (7D) -2.93%

BlokPad (BPAD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BPAD je $ 0.03276536, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BPAD se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -2.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlokPad (BPAD)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 7,500,000,000.0 7,500,000,000.0 7,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlokPad je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BPAD je 0.00, s ukupnom količinom od 7500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.11M.