Blocky Ai Agent (BLOCKY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Blocky Ai Agent (BLOCKY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Blocky Ai Agent (BLOCKY) Informacije Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun. The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions. According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don’t worry—Blocky’s not here to dump Službena web stranica: https://blockyaiagent.io/ Kupi BLOCKY odmah!

Blocky Ai Agent (BLOCKY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Blocky Ai Agent (BLOCKY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 203.10K $ 203.10K $ 203.10K Ukupna količina: $ 945.50M $ 945.50M $ 945.50M Količina u optjecaju: $ 945.50M $ 945.50M $ 945.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 203.10K $ 203.10K $ 203.10K Povijesni maksimum: $ 0.0033202 $ 0.0033202 $ 0.0033202 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00021483 $ 0.00021483 $ 0.00021483 Saznajte više o cijeni Blocky Ai Agent (BLOCKY)

Blocky Ai Agent (BLOCKY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Blocky Ai Agent (BLOCKY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLOCKY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLOCKY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLOCKY tokena, istražite BLOCKY cijenu tokena uživo!

BLOCKY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BLOCKY? Naša BLOCKY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BLOCKY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!