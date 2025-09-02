Blocky Ai Agent (BLOCKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0033202$ 0.0033202 $ 0.0033202 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.16% Promjena cijene (1D) -1.05% Promjena cijene (7D) +44.01% Promjena cijene (7D) +44.01%

Blocky Ai Agent (BLOCKY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BLOCKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLOCKY je $ 0.0033202, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLOCKY se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, -1.05% u posljednjih 24 sata i +44.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blocky Ai Agent (BLOCKY)

Tržišna kapitalizacija $ 202.90K$ 202.90K $ 202.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 202.90K$ 202.90K $ 202.90K Količina u optjecaju 945.50M 945.50M 945.50M Ukupna količina 945,498,182.2378525 945,498,182.2378525 945,498,182.2378525

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blocky Ai Agent je $ 202.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLOCKY je 945.50M, s ukupnom količinom od 945498182.2378525. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 202.90K.