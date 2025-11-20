BlockTrader365 Cijena danas

Trenutačna cijena BlockTrader365 (BT365) danas je $ 0.0311844, s promjenom od 0.95% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BT365 u USD je $ 0.0311844 po BT365.

BlockTrader365 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,118,138, s količinom u optjecaju od 100.00M BT365. Tijekom posljednja 24 sata, BT365 trgovao je između $ 0.03068039 (niska) i $ 0.03149656 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04230719, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01739058.

U kratkoročnim performansama, BT365 se kretao -- u posljednjem satu i -2.36% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BlockTrader365 (BT365)

Tržišna kapitalizacija $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

