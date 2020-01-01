BlockInsightAI (BIAI) Tokenomika
BlockInsightAI (BIAI) Informacije
our mission is to empower traders by providing cutting-edge tools and insights that simplify the complex world of cryptocurrency trading. Through our advanced AI algorithms, we meticulously analyze thousands of transactions daily, identifying the most successful wallets and trading strategies. Our platform categorizes and showcases profitable wallets based on performance and characteristics, offering users a seamless and navigable experience. By conducting comprehensive Profit and Loss (P&L) analysis across the entire blockchain, we enable our users to discover wallet addresses with outstanding trading results over various timeframes, from the last 24 hours to historical performance. With BlockInsightAI , users gain the ability to trade like insiders, develop profitable strategies, and make data-driven decisions in the rapidly evolving world of ETH degen tokens.
Our vision is to be the leading platform for crypto traders seeking to capitalize on the potential of blockchain data, enabling them to effortlessly identify and follow the most successful wallets in the industry. We aim to continually evolve our technology and features to provide real-time insights, actionable strategies, and unparalleled user experiences. By staying at the forefront of blockchain analysis, we strive to transform the way traders interact with the market, empowering them to maximize profits and reduce risk through informed decision-making.
BlockInsightAI (BIAI) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BlockInsightAI (BIAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
BlockInsightAI (BIAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike BlockInsightAI (BIAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj BIAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja BIAI tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku BIAI tokena, istražite BIAI cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.