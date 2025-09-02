BlockInsightAI (BIAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02903878$ 0.02903878 $ 0.02903878 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.01% Promjena cijene (1D) -1.25% Promjena cijene (7D) -6.76% Promjena cijene (7D) -6.76%

BlockInsightAI (BIAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BIAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIAI je $ 0.02903878, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIAI se promijenio za -1.01% u posljednjih sat vremena, -1.25% u posljednjih 24 sata i -6.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlockInsightAI (BIAI)

Tržišna kapitalizacija $ 71.66K$ 71.66K $ 71.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 71.66K$ 71.66K $ 71.66K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlockInsightAI je $ 71.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIAI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.66K.