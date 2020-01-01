Blockchain Web Services (BWS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Blockchain Web Services (BWS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Blockchain Web Services (BWS) Informacije Blockchain Web Services (BWS) is an API-powered Blockchain Solutions Marketplace designed to empower developers to build and share intuitive blockchain applications—no Web3 expertise required. BWS is committed to bringing blockchain technology to the mass market with simplicity and confidence, eliminating the need to navigate native blockchain complexities. Guided by our principle, affectionately dubbed the 'Mom's Rule' (inclusive of dads, brothers, and sisters), we focus on creating user-friendly solutions that make blockchain accessible to everyone. Službena web stranica: https://www.bws.ninja Bijela knjiga: https://docsend.com/view/tfgvn9n8k4k9yfsb Kupi BWS odmah!

Blockchain Web Services (BWS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Blockchain Web Services (BWS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 99.33K $ 99.33K $ 99.33K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 99.33K $ 99.33K $ 99.33K Povijesni maksimum: $ 0.02443105 $ 0.02443105 $ 0.02443105 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.000994 $ 0.000994 $ 0.000994 Saznajte više o cijeni Blockchain Web Services (BWS)

Blockchain Web Services (BWS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Blockchain Web Services (BWS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BWS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BWS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BWS tokena, istražite BWS cijenu tokena uživo!

BWS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BWS? Naša BWS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BWS predviđanje cijene tokena odmah!

