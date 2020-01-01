Blockchain Web Services (BWS) Tokenomika
Blockchain Web Services (BWS) Informacije
Blockchain Web Services (BWS) is an API-powered Blockchain Solutions Marketplace designed to empower developers to build and share intuitive blockchain applications—no Web3 expertise required.
BWS is committed to bringing blockchain technology to the mass market with simplicity and confidence, eliminating the need to navigate native blockchain complexities. Guided by our principle, affectionately dubbed the 'Mom's Rule' (inclusive of dads, brothers, and sisters), we focus on creating user-friendly solutions that make blockchain accessible to everyone.
Blockchain Web Services (BWS) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Blockchain Web Services (BWS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Blockchain Web Services (BWS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Blockchain Web Services (BWS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj BWS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja BWS tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku BWS tokena, istražite BWS cijenu tokena uživo!
BWS Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide BWS? Naša BWS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.