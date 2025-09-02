Blockchain Monster Hunt (BCMC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 4.22$ 4.22 $ 4.22 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.79% Promjena cijene (1D) +1.45% Promjena cijene (7D) +1.05% Promjena cijene (7D) +1.05%

Blockchain Monster Hunt (BCMC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BCMCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BCMC je $ 4.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BCMC se promijenio za +0.79% u posljednjih sat vremena, +1.45% u posljednjih 24 sata i +1.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blockchain Monster Hunt (BCMC)

Tržišna kapitalizacija $ 199.40K$ 199.40K $ 199.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 844.40K$ 844.40K $ 844.40K Količina u optjecaju 236.14M 236.14M 236.14M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blockchain Monster Hunt je $ 199.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BCMC je 236.14M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 844.40K.