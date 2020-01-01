Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Informacije BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods

Liquidity Providing

Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)

Staking and NFT based governance

Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token) Službena web stranica: https://www.blockchaincuties.finance/

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.58K $ 9.58K $ 9.58K Ukupna količina: $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M Količina u optjecaju: $ 691.06K $ 691.06K $ 691.06K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 53.64K $ 53.64K $ 53.64K Povijesni maksimum: $ 19.51 $ 19.51 $ 19.51 Povijesni minimum: $ 0.00500135 $ 0.00500135 $ 0.00500135 Trenutna cijena: $ 0.01386194 $ 0.01386194 $ 0.01386194 Saznajte više o cijeni Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BCUG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BCUG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BCUG tokena, istražite BCUG cijenu tokena uživo!

