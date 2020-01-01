Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Tokenomika
Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Informacije
BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for:
- Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods
- Liquidity Providing
- Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)
- Staking and NFT based governance
- Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)
Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj BCUG tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja BCUG tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku BCUG tokena, istražite BCUG cijenu tokena uživo!
BCUG Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide BCUG? Naša BCUG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.