Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 19.51$ 19.51 $ 19.51 Najniža cijena $ 0.00500135$ 0.00500135 $ 0.00500135 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -12.44% Promjena cijene (7D) -12.44%

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) cijena u stvarnom vremenu je $0.01386194. Tijekom protekla 24 sata, BCUGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BCUG je $ 19.51, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00500135.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BCUG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -12.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

Tržišna kapitalizacija $ 9.58K$ 9.58K $ 9.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.64K$ 53.64K $ 53.64K Količina u optjecaju 691.06K 691.06K 691.06K Ukupna količina 3,869,350.114736842 3,869,350.114736842 3,869,350.114736842

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blockchain Cuties Universe Governance je $ 9.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BCUG je 691.06K, s ukupnom količinom od 3869350.114736842. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.64K.