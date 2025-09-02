Blockchain Capital (BCAP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 26.04 $ 26.04 $ 26.04 24-satna najniža cijena $ 26.52 $ 26.52 $ 26.52 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 26.04$ 26.04 $ 26.04 24-satna najviša cijena $ 26.52$ 26.52 $ 26.52 Najviša cijena ikada $ 28.41$ 28.41 $ 28.41 Najniža cijena $ 17.76$ 17.76 $ 17.76 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) -1.80% Promjena cijene (7D) -1.80% Promjena cijene (7D) -1.80%

Blockchain Capital (BCAP) cijena u stvarnom vremenu je $26.04. Tijekom protekla 24 sata, BCAPtrgovalo je između najniže cijene $ 26.04 i najviše cijene $ 26.52, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BCAP je $ 28.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 17.76.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BCAP se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.80% u posljednjih 24 sata i -1.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blockchain Capital (BCAP)

Tržišna kapitalizacija $ 237.27M$ 237.27M $ 237.27M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 237.27M$ 237.27M $ 237.27M Količina u optjecaju 9.11M 9.11M 9.11M Ukupna količina 9,111,865.0 9,111,865.0 9,111,865.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blockchain Capital je $ 237.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BCAP je 9.11M, s ukupnom količinom od 9111865.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 237.27M.