BlockCDN (BCDN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BlockCDN (BCDN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

BlockCDN (BCDN) Informacije BLOCKCDN is an intelligent CDN node deployment software based on open source Squid and combined with SDK and P2P technology. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only allows unused broadband users to share idle network devices and upload traffic. The CDN system is distributed with smart etereum contracts that specify CDN mining, smart contract settlement and CDN trading market in one. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only wants unused broadband users to share idle network devices and upload higher profit traffic without additional enhancements, but to provide cheaper, multi-node, and faster CDN services For websites that need to be accelerated. Službena web stranica: http://www.blockcdn.org/ Bijela knjiga: http://www.blockcdn.org/pdf.jsp

BlockCDN (BCDN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BlockCDN (BCDN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 67.21K $ 67.21K $ 67.21K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 346.45M $ 346.45M $ 346.45M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 194.00K $ 194.00K $ 194.00K Povijesni maksimum: $ 0.283911 $ 0.283911 $ 0.283911 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.000194 $ 0.000194 $ 0.000194 Saznajte više o cijeni BlockCDN (BCDN)

BlockCDN (BCDN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BlockCDN (BCDN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BCDN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BCDN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BCDN tokena, istražite BCDN cijenu tokena uživo!

BCDN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BCDN? Naša BCDN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

