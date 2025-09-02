BlockCDN (BCDN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.283911$ 0.283911 $ 0.283911 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) +2.62% Promjena cijene (7D) +2.62% Promjena cijene (7D) +2.62%

BlockCDN (BCDN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BCDNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BCDN je $ 0.283911, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BCDN se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +2.62% u posljednjih 24 sata i +2.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlockCDN (BCDN)

Tržišna kapitalizacija $ 68.01K$ 68.01K $ 68.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 196.30K$ 196.30K $ 196.30K Količina u optjecaju 346.45M 346.45M 346.45M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlockCDN je $ 68.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BCDN je 346.45M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 196.30K.