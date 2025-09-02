Više o BCDN

BCDN Informacije o cijeni

BCDN Bijela knjiga

BCDN Službena web stranica

BCDN Tokenomija

BCDN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BlockCDN Logotip

BlockCDN Cijena (BCDN)

Neuvršten

1 BCDN u USD cijena uživo:

$0.0001963
$0.0001963$0.0001963
+2.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BlockCDN (BCDN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:38:29 (UTC+8)

BlockCDN (BCDN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.283911
$ 0.283911$ 0.283911

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

+2.62%

+2.62%

+2.62%

BlockCDN (BCDN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BCDNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BCDN je $ 0.283911, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BCDN se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +2.62% u posljednjih 24 sata i +2.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlockCDN (BCDN)

$ 68.01K
$ 68.01K$ 68.01K

--
----

$ 196.30K
$ 196.30K$ 196.30K

346.45M
346.45M 346.45M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlockCDN je $ 68.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BCDN je 346.45M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 196.30K.

BlockCDN (BCDN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BlockCDN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BlockCDN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BlockCDN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BlockCDN u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.62%
30 dana$ 0+7.16%
60 dana$ 0-20.06%
90 dana$ 0--

Što je BlockCDN (BCDN)

BLOCKCDN is an intelligent CDN node deployment software based on open source Squid and combined with SDK and P2P technology. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only allows unused broadband users to share idle network devices and upload traffic. The CDN system is distributed with smart etereum contracts that specify CDN mining, smart contract settlement and CDN trading market in one. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only wants unused broadband users to share idle network devices and upload higher profit traffic without additional enhancements, but to provide cheaper, multi-node, and faster CDN services For websites that need to be accelerated.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

BlockCDN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BlockCDN (BCDN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BlockCDN (BCDN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BlockCDN.

Provjerite BlockCDN predviđanje cijene sada!

BCDN u lokalnim valutama

BlockCDN (BCDN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BlockCDN (BCDN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BCDN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BlockCDN (BCDN)

Koliko BlockCDN (BCDN) vrijedi danas?
Cijena BCDN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BCDN u USD?
Trenutačna cijena BCDN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BlockCDN?
Tržišna kapitalizacija za BCDN je $ 68.01K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BCDN?
Količina u optjecaju za BCDN je 346.45M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BCDN?
BCDN je postigao ATH cijenu od 0.283911 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BCDN?
BCDN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BCDN?
24-satni obujam trgovanja za BCDN je -- USD.
Hoće li BCDN još narasti ove godine?
BCDN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BCDN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:38:29 (UTC+8)

BlockCDN (BCDN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.