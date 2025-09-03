blockbank (BBANK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.647433$ 0.647433 $ 0.647433 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.71% Promjena cijene (7D) -13.44% Promjena cijene (7D) -13.44%

blockbank (BBANK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BBANKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BBANK je $ 0.647433, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BBANK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.71% u posljednjih 24 sata i -13.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu blockbank (BBANK)

Tržišna kapitalizacija $ 30.26K$ 30.26K $ 30.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.73K$ 30.73K $ 30.73K Količina u optjecaju 393.85M 393.85M 393.85M Ukupna količina 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija blockbank je $ 30.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BBANK je 393.85M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.73K.