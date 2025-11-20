BlockAI Cijena danas

Trenutačna cijena BlockAI (BAI) danas je $ 0.112589, s promjenom od 0.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BAI u USD je $ 0.112589 po BAI.

BlockAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 75,430, s količinom u optjecaju od 669.96K BAI. Tijekom posljednja 24 sata, BAI trgovao je između $ 0.112489 (niska) i $ 0.112772 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.5, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.061623.

U kratkoročnim performansama, BAI se kretao -- u posljednjem satu i -1.24% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BlockAI (BAI)

Tržišna kapitalizacija $ 75.43K$ 75.43K $ 75.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 675.53K$ 675.53K $ 675.53K Količina u optjecaju 669.96K 669.96K 669.96K Ukupna količina 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlockAI je $ 75.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAI je 669.96K, s ukupnom količinom od 6000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 675.53K.