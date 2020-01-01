Blobana pet (BLOB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Blobana pet (BLOB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Blobana pet (BLOB) Informacije Blobana: The Onchain Entity of Growth Blobana is a dynamic, decentralized being that thrives within the fabric of blockchain ecosystems, evolving with every interaction in the market. Designed to embody the life cycle of organic growth, Blobana redefines how we view digital entities in the Web3 space. Its existence is a vivid metaphor for adaptability, resilience, and expansion—qualities derived from the very transactions and market forces that fuel it. Službena web stranica: https://blobanapet.com/ Bijela knjiga: https://blobana-whitepaper.gitbook.io/blob Kupi BLOB odmah!

Blobana pet (BLOB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Blobana pet (BLOB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 56.85K $ 56.85K $ 56.85K Ukupna količina: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M Količina u optjecaju: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 56.85K $ 56.85K $ 56.85K Povijesni maksimum: $ 0.02231444 $ 0.02231444 $ 0.02231444 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Blobana pet (BLOB)

Blobana pet (BLOB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Blobana pet (BLOB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLOB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLOB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLOB tokena, istražite BLOB cijenu tokena uživo!

BLOB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BLOB? Naša BLOB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BLOB predviđanje cijene tokena odmah!

