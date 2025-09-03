Blobana pet (BLOB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02231444$ 0.02231444 $ 0.02231444 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.87% Promjena cijene (7D) +6.54% Promjena cijene (7D) +6.54%

Blobana pet (BLOB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BLOBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLOB je $ 0.02231444, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLOB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.87% u posljednjih 24 sata i +6.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blobana pet (BLOB)

Tržišna kapitalizacija $ 56.54K$ 56.54K $ 56.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 56.54K$ 56.54K $ 56.54K Količina u optjecaju 998.96M 998.96M 998.96M Ukupna količina 998,964,222.08625 998,964,222.08625 998,964,222.08625

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blobana pet je $ 56.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLOB je 998.96M, s ukupnom količinom od 998964222.08625. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.54K.