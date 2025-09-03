BLK2100 ($BLK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.187919$ 0.187919 $ 0.187919 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) -0.42% Promjena cijene (7D) -11.05% Promjena cijene (7D) -11.05%

BLK2100 ($BLK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $BLKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BLK je $ 0.187919, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BLK se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -0.42% u posljednjih 24 sata i -11.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BLK2100 ($BLK)

Tržišna kapitalizacija $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BLK2100 je $ 12.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BLK je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.55K.