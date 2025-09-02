Bliffy (BLIFFY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.73% Promjena cijene (1D) +1.00% Promjena cijene (7D) -18.38% Promjena cijene (7D) -18.38%

Bliffy (BLIFFY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BLIFFYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLIFFY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLIFFY se promijenio za +2.73% u posljednjih sat vremena, +1.00% u posljednjih 24 sata i -18.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bliffy (BLIFFY)

Tržišna kapitalizacija $ 184.37K$ 184.37K $ 184.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 230.57K$ 230.57K $ 230.57K Količina u optjecaju 16.79B 16.79B 16.79B Ukupna količina 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bliffy je $ 184.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLIFFY je 16.79B, s ukupnom količinom od 21000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 230.57K.