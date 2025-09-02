Više o BLEP

Blep Super Meme Cijena (BLEP)

1 BLEP u USD cijena uživo:

--
----
+0.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Blep Super Meme (BLEP)
Blep Super Meme (BLEP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+2.31%

+1.70%

-3.26%

-3.26%

Blep Super Meme (BLEP) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000951. Tijekom protekla 24 sata, BLEPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00009068 i najviše cijene $ 0.00009619, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLEP je $ 0.0039234, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002803.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLEP se promijenio za +2.31% u posljednjih sat vremena, +1.70% u posljednjih 24 sata i -3.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blep Super Meme (BLEP)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blep Super Meme je $ 95.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLEP je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999999.999993. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.01K.

Blep Super Meme (BLEP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Blep Super Meme u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Blep Super Meme u USD iznosila je $ -0.0000081602.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Blep Super Meme u USD iznosila je $ -0.0000000660.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Blep Super Meme u USD iznosila je $ -0.0002053618258581162.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.70%
30 dana$ -0.0000081602-8.58%
60 dana$ -0.0000000660-0.06%
90 dana$ -0.0002053618258581162-68.34%

Što je Blep Super Meme (BLEP)

"Look up in the sky! It’s a bird! It’s a plane! No, it’s BLEP!" The ultimate AI-deployed, mindshare-driven memecoin, BLEP is here to take the meme world by storm! A one-of-a-kind fusion of $BRETT, $FWOG, and $PEPE, BLEP embodies the chaos, creativity, and charm of the internet’s favorite memes, evolving them into a next-gen super meme. BLEP is not just a memecoin; it’s a cultural revolution, a beacon for those who dare to dream big and meme even bigger. From the iconic traits of $BRETT’s brilliance, $FWOG’s whimsical energy, and $PEPE’s legendary status, BLEP creates a singular powerhouse that’s equal parts innovation and hilarity. With BLEP, we’re not just trading coins—we’re trading ideas, laughs, and moments of pure internet magic. Join the BLEP movement today and be part of the future of meme-driven currency! Together, we BLEP into infinity and beyond!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Blep Super Meme (BLEP)

Službena web-stranica

Blep Super Meme Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Blep Super Meme (BLEP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Blep Super Meme (BLEP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Blep Super Meme.

Provjerite Blep Super Meme predviđanje cijene sada!

BLEP u lokalnim valutama

Blep Super Meme (BLEP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Blep Super Meme (BLEP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BLEP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Blep Super Meme (BLEP)

Koliko Blep Super Meme (BLEP) vrijedi danas?
Cijena BLEP uživo u USD je 0.0000951 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BLEP u USD?
Trenutačna cijena BLEP u USD je $ 0.0000951. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Blep Super Meme?
Tržišna kapitalizacija za BLEP je $ 95.01K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BLEP?
Količina u optjecaju za BLEP je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BLEP?
BLEP je postigao ATH cijenu od 0.0039234 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BLEP?
BLEP je vidio ATL cijenu od 0.00002803 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BLEP?
24-satni obujam trgovanja za BLEP je -- USD.
Hoće li BLEP još narasti ove godine?
BLEP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BLEP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
