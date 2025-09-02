Blep Super Meme (BLEP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00009068 24-satna najviša cijena $ 0.00009619 Najviša cijena ikada $ 0.0039234 Najniža cijena $ 0.00002803 Promjena cijene (1H) +2.31% Promjena cijene (1D) +1.70% Promjena cijene (7D) -3.26%

Blep Super Meme (BLEP) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000951. Tijekom protekla 24 sata, BLEPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00009068 i najviše cijene $ 0.00009619, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLEP je $ 0.0039234, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002803.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLEP se promijenio za +2.31% u posljednjih sat vremena, +1.70% u posljednjih 24 sata i -3.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blep Super Meme (BLEP)

Tržišna kapitalizacija $ 95.01K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 95.01K Količina u optjecaju 1000.00M Ukupna količina 999,999,999.999993

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blep Super Meme je $ 95.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLEP je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999999.999993. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.01K.