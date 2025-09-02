Više o BLCK

BLCK Coin Cijena (BLCK)

Neuvršten

1 BLCK u USD cijena uživo:

$0.00032944
$0.00032944$0.00032944
-3.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena BLCK Coin (BLCK)
BLCK Coin (BLCK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.99%

-3.16%

-6.10%

-6.10%

BLCK Coin (BLCK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BLCKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLCK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLCK se promijenio za -1.99% u posljednjih sat vremena, -3.16% u posljednjih 24 sata i -6.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BLCK Coin (BLCK)

$ 325.53K
$ 325.53K$ 325.53K

--
----

$ 325.53K
$ 325.53K$ 325.53K

989.12M
989.12M 989.12M

989,118,559.5509119
989,118,559.5509119 989,118,559.5509119

Trenutačna tržišna kapitalizacija BLCK Coin je $ 325.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLCK je 989.12M, s ukupnom količinom od 989118559.5509119. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 325.53K.

BLCK Coin (BLCK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BLCK Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BLCK Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BLCK Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BLCK Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.16%
30 dana$ 0+8.71%
60 dana$ 0+44.56%
90 dana$ 0--

Što je BLCK Coin (BLCK)

Black culture has globally influenced art, music, fashion, and sports—but our communities haven't seen a fair share of the resulting wealth. BLCKcoin changes this by directly funding Black-owned businesses, education, and homeownership—no corporations, no governments, just us empowering ourselves. Yes—we fundamentally believe we are fully interconnected as a human species. If one group benefits, we all benefit. The more people who buy, the larger our community fund grows, creating a larger impact for everyone. Along with deflationary and staking mechanisms, everyone has the potential to gain wealth as long as you HODL!

BLCK Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BLCK Coin (BLCK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BLCK Coin (BLCK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BLCK Coin.

Provjerite BLCK Coin predviđanje cijene sada!

BLCK u lokalnim valutama

BLCK Coin (BLCK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BLCK Coin (BLCK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BLCK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BLCK Coin (BLCK)

Koliko BLCK Coin (BLCK) vrijedi danas?
Cijena BLCK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BLCK u USD?
Trenutačna cijena BLCK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BLCK Coin?
Tržišna kapitalizacija za BLCK je $ 325.53K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BLCK?
Količina u optjecaju za BLCK je 989.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BLCK?
BLCK je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BLCK?
BLCK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BLCK?
24-satni obujam trgovanja za BLCK je -- USD.
Hoće li BLCK još narasti ove godine?
BLCK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BLCK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

