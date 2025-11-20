Blazr Cijena danas

Trenutačna cijena Blazr (BLAZR) danas je $ 0.00000492, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BLAZR u USD je $ 0.00000492 po BLAZR.

Blazr trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,664.68, s količinom u optjecaju od 947.78M BLAZR. Tijekom posljednja 24 sata, BLAZR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00011256, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000407.

U kratkoročnim performansama, BLAZR se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Blazr (BLAZR)

Tržišna kapitalizacija $ 4.66K$ 4.66K $ 4.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.92K$ 4.92K $ 4.92K Količina u optjecaju 947.78M 947.78M 947.78M Ukupna količina 999,267,293.442678 999,267,293.442678 999,267,293.442678

