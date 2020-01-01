BlazeX (BLAZEX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BlazeX (BLAZEX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BlazeX (BLAZEX) Informacije Our Bot is live t.me/BlazeXDeployerBot <- PRODUCT IS LIVE! CHECK. What is the project about? BlazeX is a bot available on Telegram that assists individuals in creating standard or customized contracts. This bot, known as @blazeXdeployerbot, manages every stage of the contract process, from inception to after the launch. What makes your project unique? BlazeX is a unique creation, offering numerous opportunities for developers to construct their projects. While it aids in the development of customized contracts, it also allows you to execute any functions via Telegram and transfer tokens to other wallets. Moreover, the bot includes marketing features. History of your project. We've successfully raised more than 230 BNB via PinkSale, and our launch was successful. Currently, we have 1400 holders, and we're seeing daily trading volumes exceeding a market cap of $1.3 million. Our community has grown to over 10,000 members, attracting a significant amount of attention. What’s next for your project? While our Telegram bot is already operational at t.me/BlazeXDeployerBot, we aren't stopping there. We're continually enhancing our bot with new features. Additionally, we're providing 40% of our revenue as shares to our holders. Future plans include marketing collaborations with partners, listing managers, and audit managers. Službena web stranica: https://blazex.org/ Bijela knjiga: https://blazex.org/docs/whitepaper.pdf Kupi BLAZEX odmah!

BlazeX (BLAZEX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BlazeX (BLAZEX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 110.21K $ 110.21K $ 110.21K Ukupna količina: $ 949.64M $ 949.64M $ 949.64M Količina u optjecaju: $ 949.64M $ 949.64M $ 949.64M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 110.21K $ 110.21K $ 110.21K Povijesni maksimum: $ 0.0015049 $ 0.0015049 $ 0.0015049 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00011605 $ 0.00011605 $ 0.00011605 Saznajte više o cijeni BlazeX (BLAZEX)

BlazeX (BLAZEX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BlazeX (BLAZEX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLAZEX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLAZEX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLAZEX tokena, istražite BLAZEX cijenu tokena uživo!

