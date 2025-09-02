BlazeX (BLAZEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0015049$ 0.0015049 $ 0.0015049 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.41% Promjena cijene (7D) -5.45% Promjena cijene (7D) -5.45%

BlazeX (BLAZEX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BLAZEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLAZEX je $ 0.0015049, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLAZEX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.41% u posljednjih 24 sata i -5.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlazeX (BLAZEX)

Tržišna kapitalizacija $ 110.15K$ 110.15K $ 110.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 110.15K$ 110.15K $ 110.15K Količina u optjecaju 949.66M 949.66M 949.66M Ukupna količina 949,660,355.903444 949,660,355.903444 949,660,355.903444

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlazeX je $ 110.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLAZEX je 949.66M, s ukupnom količinom od 949660355.903444. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 110.15K.