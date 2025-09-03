Blastin Pepes (BPEPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.374695$ 0.374695 $ 0.374695 Najniža cijena $ 0.104245$ 0.104245 $ 0.104245 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.89% Promjena cijene (7D) -0.89%

Blastin Pepes (BPEPE) cijena u stvarnom vremenu je $0.297288. Tijekom protekla 24 sata, BPEPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BPEPE je $ 0.374695, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.104245.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BPEPE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blastin Pepes (BPEPE)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blastin Pepes je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BPEPE je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.97M.