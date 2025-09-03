Više o BPEPE

$0.297288
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0.374695
$ 0.104245
Blastin Pepes (BPEPE) cijena u stvarnom vremenu je $0.297288. Tijekom protekla 24 sata, BPEPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BPEPE je $ 0.374695, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.104245.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BPEPE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

$ 0.00
--
$ 2.97M
0.00
10,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Blastin Pepes je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BPEPE je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.97M.

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Blastin Pepes u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Blastin Pepes u USD iznosila je $ +0.0694413931.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Blastin Pepes u USD iznosila je $ +0.2158530873.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Blastin Pepes u USD iznosila je $ +0.11882287642589423.

Danas$ 0--
30 dana$ +0.0694413931+23.36%
60 dana$ +0.2158530873+72.61%
90 dana$ +0.11882287642589423+66.58%

Što je Blastin Pepes (BPEPE)

Introduction to Blastin' Pepes Blastin' Pepes are a unique collection of NFTs natively created using the 404 standard. This standard combines the best features of ERC-20 and ERC-721 tokens, allowing for native fractionalization and enhanced liquidity. Flock [Floor Lock] Mint with no downside and infinite upside with minimum floor price locked at mint price. How it works: Proceedings of the fair mint are placed in a FAMM (Flock-AMM) with the rest of the Blastin’ Pepes supply. Proceedings of the mint were used to create a bid wall at mint price with enough depth to cover all minters.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Koliko će Blastin Pepes (BPEPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Blastin Pepes (BPEPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Blastin Pepes.

Provjerite Blastin Pepes predviđanje cijene sada!

Razumijevanje tokenomike Blastin Pepes (BPEPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BPEPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Koliko Blastin Pepes (BPEPE) vrijedi danas?
Cijena BPEPE uživo u USD je 0.297288 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BPEPE u USD?
Trenutačna cijena BPEPE u USD je $ 0.297288. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Blastin Pepes?
Tržišna kapitalizacija za BPEPE je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BPEPE?
Količina u optjecaju za BPEPE je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BPEPE?
BPEPE je postigao ATH cijenu od 0.374695 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BPEPE?
BPEPE je vidio ATL cijenu od 0.104245 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BPEPE?
24-satni obujam trgovanja za BPEPE je -- USD.
Hoće li BPEPE još narasti ove godine?
BPEPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BPEPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
