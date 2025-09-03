BlastFi Ecosystem Token ($BRES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00420876 24-satna najviša cijena $ 0.00428148 Najviša cijena ikada $ 0.062584 Najniža cijena $ 0.00420876 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.67% Promjena cijene (7D) -4.38%

BlastFi Ecosystem Token ($BRES) cijena u stvarnom vremenu je $0.00423846. Tijekom protekla 24 sata, $BREStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00420876 i najviše cijene $ 0.00428148, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BRES je $ 0.062584, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00420876.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BRES se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.67% u posljednjih 24 sata i -4.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlastFi Ecosystem Token ($BRES)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlastFi Ecosystem Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BRES je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.24M.