Više o $BRES

$BRES Informacije o cijeni

$BRES Bijela knjiga

$BRES Službena web stranica

$BRES Tokenomija

$BRES Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BlastFi Ecosystem Token Logotip

BlastFi Ecosystem Token Cijena ($BRES)

Neuvršten

1 $BRES u USD cijena uživo:

$0.00423846
$0.00423846$0.00423846
-0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BlastFi Ecosystem Token ($BRES)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:50:39 (UTC+8)

BlastFi Ecosystem Token ($BRES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00420876
$ 0.00420876$ 0.00420876
24-satna najniža cijena
$ 0.00428148
$ 0.00428148$ 0.00428148
24-satna najviša cijena

$ 0.00420876
$ 0.00420876$ 0.00420876

$ 0.00428148
$ 0.00428148$ 0.00428148

$ 0.062584
$ 0.062584$ 0.062584

$ 0.00420876
$ 0.00420876$ 0.00420876

-0.00%

-0.67%

-4.38%

-4.38%

BlastFi Ecosystem Token ($BRES) cijena u stvarnom vremenu je $0.00423846. Tijekom protekla 24 sata, $BREStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00420876 i najviše cijene $ 0.00428148, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BRES je $ 0.062584, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00420876.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BRES se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.67% u posljednjih 24 sata i -4.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlastFi Ecosystem Token ($BRES)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlastFi Ecosystem Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BRES je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.24M.

BlastFi Ecosystem Token ($BRES) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BlastFi Ecosystem Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BlastFi Ecosystem Token u USD iznosila je $ -0.0008278106.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BlastFi Ecosystem Token u USD iznosila je $ -0.0011120583.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BlastFi Ecosystem Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.67%
30 dana$ -0.0008278106-19.53%
60 dana$ -0.0011120583-26.23%
90 dana$ 0--

Što je BlastFi Ecosystem Token ($BRES)

BlastFi revolutionizes staking with the innovative concept of restaking, utilizing the proof-of-stake consensus mechanism. Users are provided with a tokenized version of their staked assets, which can be reused on the consensus layer to earn additional rewards. This process enhances cryptoeconomic security across various blockchains. Whether staking assets directly on native mainnets or through liquid staking tokens (LST), users can seamlessly opt-in to BlastFi's smart contracts. BlastFi integrates with multiple blockchains using proof-of-stake consensus and acts as a validator on layer-1 blockchains. This integration simplifies staking and extends cryptoeconomic security to additional network applications, mitigating risks such as impermanent losses, smart contract vulnerabilities, and market manipulation. Utilities of Token The BRES token serves as the primary utility token within BlastFi's ecosystem, facilitating various functions and interactions on the platform. Users receive BRES tokens as rewards when participating in BlastFi's staking and restaking activities. Key Features: Staking Rewards Transactional Utility Liquidity Provision Ecosystem Incentives

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BlastFi Ecosystem Token ($BRES)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

BlastFi Ecosystem Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BlastFi Ecosystem Token ($BRES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BlastFi Ecosystem Token ($BRES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BlastFi Ecosystem Token.

Provjerite BlastFi Ecosystem Token predviđanje cijene sada!

$BRES u lokalnim valutama

BlastFi Ecosystem Token ($BRES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BlastFi Ecosystem Token ($BRES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $BRES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BlastFi Ecosystem Token ($BRES)

Koliko BlastFi Ecosystem Token ($BRES) vrijedi danas?
Cijena $BRES uživo u USD je 0.00423846 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $BRES u USD?
Trenutačna cijena $BRES u USD je $ 0.00423846. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BlastFi Ecosystem Token?
Tržišna kapitalizacija za $BRES je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $BRES?
Količina u optjecaju za $BRES je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $BRES?
$BRES je postigao ATH cijenu od 0.062584 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $BRES?
$BRES je vidio ATL cijenu od 0.00420876 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $BRES?
24-satni obujam trgovanja za $BRES je -- USD.
Hoće li $BRES još narasti ove godine?
$BRES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $BRES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:50:39 (UTC+8)

BlastFi Ecosystem Token ($BRES) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.