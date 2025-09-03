BLARB (BLARB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01190207 24-satna najviša cijena $ 0.01223611 Najviša cijena ikada $ 3.17 Najniža cijena $ 0.00455875 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.15% Promjena cijene (7D) +2.24%

BLARB (BLARB) cijena u stvarnom vremenu je $0.01213739. Tijekom protekla 24 sata, BLARBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01190207 i najviše cijene $ 0.01223611, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLARB je $ 3.17, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00455875.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLARB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.15% u posljednjih 24 sata i +2.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BLARB (BLARB)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.14K Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BLARB je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLARB je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.14K.