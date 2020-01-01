BLAP (BLAP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BLAP (BLAP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BLAP (BLAP) Informacije BLAP is a vibrant fusion of the four Boys Club characters: Brett, Landwolf, Andy, and Pepe. Each member contributes their unique strengths—Brett’s chaos, Landwolf’s mysterious creativity, Andy’s bold ideas, and Pepe’s viral charm—resulting in a dynamic, unpredictable force. BLAP represents an extraordinary collaboration, capturing the essence of "Brett on Base" while continuing the Boys Club story through the creation of a new, collective character. This fusion redefines their legacy with a fresh, energized twist. Službena web stranica: https://basedblap.com/ Kupi BLAP odmah!

BLAP (BLAP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BLAP (BLAP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 78.79K $ 78.79K $ 78.79K Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 78.79K $ 78.79K $ 78.79K Povijesni maksimum: $ 0.00001475 $ 0.00001475 $ 0.00001475 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni BLAP (BLAP)

BLAP (BLAP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BLAP (BLAP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLAP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLAP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLAP tokena, istražite BLAP cijenu tokena uživo!

BLAP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BLAP? Naša BLAP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

