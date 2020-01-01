BLAP (BLAP) Tokenomika
BLAP (BLAP) Informacije
BLAP is a vibrant fusion of the four Boys Club characters: Brett, Landwolf, Andy, and Pepe. Each member contributes their unique strengths—Brett’s chaos, Landwolf’s mysterious creativity, Andy’s bold ideas, and Pepe’s viral charm—resulting in a dynamic, unpredictable force. BLAP represents an extraordinary collaboration, capturing the essence of "Brett on Base" while continuing the Boys Club story through the creation of a new, collective character. This fusion redefines their legacy with a fresh, energized twist.
BLAP (BLAP) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BLAP (BLAP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
BLAP (BLAP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike BLAP (BLAP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj BLAP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja BLAP tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku BLAP tokena, istražite BLAP cijenu tokena uživo!
