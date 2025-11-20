blai Cijena danas

Trenutačna cijena blai (BLAI) danas je $ 0.00046126, s promjenom od 11.99% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BLAI u USD je $ 0.00046126 po BLAI.

blai trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 357,507, s količinom u optjecaju od 775.00M BLAI. Tijekom posljednja 24 sata, BLAI trgovao je između $ 0.00043403 (niska) i $ 0.00052653 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01077165, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00043403.

U kratkoročnim performansama, BLAI se kretao +0.00% u posljednjem satu i -41.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu blai (BLAI)

Tržišna kapitalizacija $ 357.51K$ 357.51K $ 357.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 461.30K$ 461.30K $ 461.30K Količina u optjecaju 775.00M 775.00M 775.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

