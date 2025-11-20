BladeSwap Cijena danas

Trenutačna cijena BladeSwap (BLADE) danas je --, s promjenom od 1.47% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BLADE u USD je -- po BLADE.

BladeSwap trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 78,267, s količinom u optjecaju od 98.69M BLADE. Tijekom posljednja 24 sata, BLADE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.207049, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BLADE se kretao -0.13% u posljednjem satu i -17.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BladeSwap (BLADE)

