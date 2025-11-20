Blade Cijena danas

Trenutačna cijena Blade (BLADE) danas je $ 0.01691892, s promjenom od 3.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BLADE u USD je $ 0.01691892 po BLADE.

Blade trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 85,430, s količinom u optjecaju od 5.05M BLADE. Tijekom posljednja 24 sata, BLADE trgovao je između $ 0.01533738 (niska) i $ 0.01811808 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.702613, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00579944.

U kratkoročnim performansama, BLADE se kretao -3.52% u posljednjem satu i +14.27% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Blade (BLADE)

Tržišna kapitalizacija $ 85.43K$ 85.43K $ 85.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Količina u optjecaju 5.05M 5.05M 5.05M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blade je $ 85.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLADE je 5.05M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.69M.