BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najniža cijena $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najviša cijena ikada $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najniža cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, BUIDLtrgovalo je između najniže cijene $ 1.0 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUIDL je $ 1.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUIDL se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)

Tržišna kapitalizacija $ 2.40B$ 2.40B $ 2.40B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.40B$ 2.40B $ 2.40B Količina u optjecaju 2.40B 2.40B 2.40B Ukupna količina 2,397,497,125.583853 2,397,497,125.583853 2,397,497,125.583853

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund je $ 2.40B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUIDL je 2.40B, s ukupnom količinom od 2397497125.583853. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.40B.