BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Logotip

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Cijena (BUIDL)

Neuvršten

1 BUIDL u USD cijena uživo:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24-satna najniža cijena
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24-satna najviša cijena

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, BUIDLtrgovalo je između najniže cijene $ 1.0 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUIDL je $ 1.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUIDL se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)

$ 2.40B
$ 2.40B$ 2.40B

--
----

$ 2.40B
$ 2.40B$ 2.40B

2.40B
2.40B 2.40B

2,397,497,125.583853
2,397,497,125.583853 2,397,497,125.583853

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund je $ 2.40B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUIDL je 2.40B, s ukupnom količinom od 2397497125.583853. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.40B.

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund u USD iznosila je $ 0.0000000000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund u USD iznosila je $ 0.0000000000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund u USD iznosila je $ 0.0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ 0.00000000000.00%
60 dana$ 0.00000000000.00%
90 dana$ 0.00.00%

Što je BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)

Službena web-stranica

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund.

Provjerite BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund predviđanje cijene sada!

BUIDL u lokalnim valutama

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BUIDL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)

Koliko BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) vrijedi danas?
Cijena BUIDL uživo u USD je 1.0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BUIDL u USD?
Trenutačna cijena BUIDL u USD je $ 1.0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund?
Tržišna kapitalizacija za BUIDL je $ 2.40B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BUIDL?
Količina u optjecaju za BUIDL je 2.40B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BUIDL?
BUIDL je postigao ATH cijenu od 1.0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BUIDL?
BUIDL je vidio ATL cijenu od 1.0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BUIDL?
24-satni obujam trgovanja za BUIDL je -- USD.
Hoće li BUIDL još narasti ove godine?
BUIDL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BUIDL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
