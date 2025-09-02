BlackRack (RACKS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01589318$ 0.01589318 $ 0.01589318 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.45% Promjena cijene (1D) -15.61% Promjena cijene (7D) -25.65% Promjena cijene (7D) -25.65%

BlackRack (RACKS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RACKStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RACKS je $ 0.01589318, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RACKS se promijenio za +1.45% u posljednjih sat vremena, -15.61% u posljednjih 24 sata i -25.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlackRack (RACKS)

Tržišna kapitalizacija $ 255.33K$ 255.33K $ 255.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 255.33K$ 255.33K $ 255.33K Količina u optjecaju 980.04M 980.04M 980.04M Ukupna količina 980,035,412.596255 980,035,412.596255 980,035,412.596255

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlackRack je $ 255.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RACKS je 980.04M, s ukupnom količinom od 980035412.596255. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 255.33K.