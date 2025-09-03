BlackPearl (BPLC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02441302$ 0.02441302 $ 0.02441302 Najniža cijena $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) +0.64% Promjena cijene (7D) +0.64%

BlackPearl (BPLC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BPLCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BPLC je $ 0.02441302, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BPLC se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +0.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlackPearl (BPLC)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 100.48$ 100.48 $ 100.48 Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 64,000,000,000.0 64,000,000,000.0 64,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlackPearl je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BPLC je 0.00, s ukupnom količinom od 64000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 100.48.