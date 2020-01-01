BlackDuckrwa (BD/SOL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BlackDuckrwa (BD/SOL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BlackDuckrwa (BD/SOL) Informacije The BlackDuck Token (RWA) is a cutting-edge digital asset designed to revolutionise the trading and decentralised finance (DeFi) landscape. Each RWA token represents a 1:1 value derived from our innovative trading strategies, seamlessly linking traditional forex trading with the fast-growing world of cryptocurrencies. The BlackDuck Token (RWA) is not just a digital currency; it’s a gateway to the future of trading and investment, uniquely positioned at the intersection of traditional finance and crypto currencies. Službena web stranica: https://blackduckrwa.com/ Kupi BD/SOL odmah!

BlackDuckrwa (BD/SOL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BlackDuckrwa (BD/SOL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 454.51K $ 454.51K $ 454.51K Ukupna količina: $ 990.20M $ 990.20M $ 990.20M Količina u optjecaju: $ 990.20M $ 990.20M $ 990.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 454.51K $ 454.51K $ 454.51K Povijesni maksimum: $ 0.00197733 $ 0.00197733 $ 0.00197733 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00046287 $ 0.00046287 $ 0.00046287 Saznajte više o cijeni BlackDuckrwa (BD/SOL)

BlackDuckrwa (BD/SOL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BlackDuckrwa (BD/SOL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BD/SOL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BD/SOL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BD/SOL tokena, istražite BD/SOL cijenu tokena uživo!

BD/SOL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BD/SOL? Naša BD/SOL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BD/SOL predviđanje cijene tokena odmah!

